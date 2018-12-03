السيسي يستقبل وزير الدفاع القبرصى ويؤكد مواصلة تطوير التعاون العسكري

كتب محمد الجالى
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم على هامش المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2018"، سافاس أنجليديس وزير الدفاع القبرصي، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وكذلك سفير قبرص بالقاهرة.
وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس أشاد بالعلاقات المتميزة التي تربط مصر وقبرص في مختلف المجالات، وما تشهده حالياً من تطورات إيجابية على مختلف الأصعدة حتى أصبحت نموذجًا للتعاون الإيجابي والبناء في منطقة المتوسط.
وأعرب عن التطلع إلى مواصلة تطوير التعاون...
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