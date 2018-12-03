يلدريم: تركيا تتشارك مع الصين الأفكار حول القضايا الإقليمية والدولية

أكّد رئيس ​البرلمان التركي​ ​بن علي يلدريم​ أنّ "بلاده تتشارك مع ​الصين​ الأفكار حول القضايا الإقليمية والدولية".

ولفت في تصريح إعلامي خلال اجتماع للوفدين التركي والصيني بزعامة رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني لي جان شو، في العاصمة بكين، إلى أنّ "علينا أنّ نعزّز العلاقات بين حكومتي البلدين، بالتوازي مع تطويرها على مستوى برلماني البلدين".

وأشاد يلدريم بـ"اللقاء الّذي عقده الرئيس التركي ​رجب طيب اردوغان​ مع نظيره الصيني ​شي جينبينغ​ في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، على هامش ​قمة العشرين​".

ومن جانبه، أشاد جان شو، بـ"نمو ​الاقتصاد التركي​ وتطوّره"، منوّهًا إلى أنّ "​تركيا​ تنتهج سياسة خارجية تتّصف بالاستقلالية والسيادة، وتلعب دورًا مهمًّا في القضايا الإقليمية والدولية"، مشدّدًا على أنّ "الصين وتركيا تمرّان بمرحلة نمو متشابهة، وتتّفقان في مواقفهما المتعلقة بإدارة الاقتصاد والسياسة الدولية".