مسؤول إيراني: خروج قطر من "أوبك" أمر مؤسف لكن يمكن تفهمه

أكد محافظ إيران لدى ​منظمة أوبك​ حسين كاظم بور أردبيلي أن "خروج قطر من المنظمة أمر مؤسف لكن يمكن تفهمه".

وكان وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة سعد بن شريده الكعبي قد أعلن أن "قطر أعلنت انسحابها من عضوية منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" اعتباراً من الأول من كانون الثاني 2019 وقد تم إبلاغ المنظمة بالقرار".

ولفت إلى أن "هذا القرار يعكس رغبة دولة قطر بتركيز جهودها على تنمية وتطوير صناعة ​الغاز الطبيعي​، وعلى تنفيذ الخطط التي تم إعلانها مؤخراً لزيادة إنتاج الدولة من الغاز الطبيعي المسال من 77 إلى 110 مليون طن سنويا".