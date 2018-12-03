ماي: أكدت لولي العهد السعودي أهمية إنهاء الحرب في اليمن

ذكرت وكالة "رويترز" أن ​رئيسة وزراء بريطانيا​ ​تيريزا ماي​ أكدت أن "علاقتنا مع ​السعودية​ مهمة لكن لن تمنعنا من التعبير بقوة عن وجهة نظرنا في مقتل الصحفي السعودي ​جمال خاشقجي​".

ولفتت ما إلى "أنني أكدت لولي العهد السعودي محمد بن سلمان على أهمية إنهاء الحرب في ​اليمن​".