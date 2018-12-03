ماي: أكدت لولي العهد السعودي أهمية إنهاء الحرب في اليمن

ذكرت وكالة "رويترز" أن رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي أكدت أن "علاقتنا مع السعودية مهمة لكن لن تمنعنا من التعبير بقوة عن وجهة نظرنا في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي".
ولفتت ما إلى "أنني أكدت لولي العهد السعودي محمد بن سلمان على أهمية إنهاء الحرب في اليمن".
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