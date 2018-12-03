إتفاق على إنشاء مجلس أعلى للتنسيق السعودي الجزائري برئاسة بن سلمان وأويحيى

أُعلن في بيان صادر عقب جلسة مباحثات عقدها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى، في الجزائر، "إنشاء مجلس أعلى للتنسيق السعودي الجزائري برئاسة بن سلمان، ومن الجانب الجزائري أويحيى؛ وذلك لتعزيز التعاون في المجالات السياسية والأمنية ومكافحة الإرهاب والتطرف".
وقد جرى خلال الجلسة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث تطورات الأحداث في المنطقة.
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