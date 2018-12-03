إتفاق على إنشاء مجلس أعلى للتنسيق السعودي الجزائري برئاسة بن سلمان وأويحيى

أُعلن في بيان صادر عقب جلسة مباحثات عقدها ولي العهد السعودي الأمير ​محمد بن سلمان​ مع رئيس الوزراء ​الجزائر​ي ​أحمد أويحيى​، في الجزائر، "إنشاء مجلس أعلى للتنسيق السعودي الجزائري برئاسة بن سلمان، ومن الجانب الجزائري أويحيى؛ وذلك لتعزيز التعاون في المجالات السياسية والأمنية و​مكافحة الإرهاب​ والتطرف".

وقد جرى خلال الجلسة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث تطورات الأحداث في المنطقة.