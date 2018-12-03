وهاب: كان ينقص فرع المعلومات ان يأتي "بالمناشير" معه الى الجاهلية

اشار رئيس ​حزب التوحيد​ الوزير السابق ​وئام وهاب​ خلال استقباله وفدا من ​حزب الله​ برئاسة نائب رئيس المجلس السياسي للحزب ​محمود قماطي​ حمل واجب التعزية بمرافقه محمد بوذياب في ​الجاهلية​، ان وفد حزب الله حمل ما يجب ان يحمله له من تعزية.

واكد وهاب في تصريح له، انه لم يتعرض لرئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​، مشيرا الى ان الحريري في محور معادي ومواقفي منه لا تحرج حزب الله، وجدد التأكيد اننا في محور والحريري في محور واين المشكلة ان يكون لنا رأي في الحريري؟ اضاف قائلا "كان ينقص فرع المعلومات ان يأتي "بالمناشير" معه الى الجاهلية".