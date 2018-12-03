التحكم المروري للنشرة: حركة سير كثيفة على جميع مداخل بيروت

أفادت غرفة​​التحكم المروري​ لـ "​النشرة​" ان "​حركة السير​ كثيفة على مداخل العاصمة الثلاثة، فعلى المدخل الشمالي الحركة كثيفة من ​ضبية وصولا إلى ​جل الديب​ ​، اما على المدخل الجنوبي، فحركة المرور​ كثيفة من ​ خلدة وصولا الى انفاق ​المطار، ومن المدخل الشرقي، فالحركة كثيفة من ​الكحالة وصولا حتى الصياد. وفي داخل العاصمة الحركة كثيفة من ​المدينة الرياضية​ بإتجاه سليم سلام ، وعلى تقاطع ​بشارة الخوري​ ومن ​العدلية​ باتجاه ​الاشرفية.

من جهة اخرى، سجلت الغرفة خلال الـ24 ساعة الماضية، سقوط قتيل و 17 جريحا نتيجة 11 حادث سير​، وتم ضبط 1208 مخالفة ​سرعة زائدة​.