حركة "حماس" تلتقي محافظ الجنوب وتؤكد حرصها على استقرار المخيمات

أفاد مراسل ​النشرة​ في صيدا ان "وفدا من حركة "حماس" في ​لبنان​ زار محافظ ​الجنوب​ ​منصور ضو​، وقد ضم الوفد نائب المسؤول السياسي لحركة "حماس" في لبنان ​جهاد طه​ يرافقه كل من عضو القيادة السياسية ل​حركة حماس​ في لبنان ومسؤولها في منطقة صيدا ومخيماتها ايمن شناعة ومحمد أبو ليلى المسؤول السياسي لحركة حماس في ​مخيم عين الحلوة​".

وأشاد الوفد بـ "الجهود المضنية التي بذلها المحافظ منصور ضو بالعمل ومتابعته مجريات الأحداث في ​مخيم المية ومية​"، مؤكداً "حرص حركة "حماس" على بذل كافة الجهود لتحقيق الاستقرار داخل ​المخيمات الفلسطينية​ في لبنان".

وأكد الوفد أن "​القضية الفلسطينية​ اليوم تمر بظروف استثنائية صعبة، يتطلب تكاتف كل الجهود من أجل مواجهة المخاطر المضنية التي تستهدف القضية الفلسطينية والوجود الفلسطيني في لبنان في ظل المشاريع التي تملك امريكيا لتصفية القضية".

وأوضح الوفد أن "حركة "حماس" تعمل على تعزيز التواصل الدائم مع كافة الأفرقاء اللبنانيين وذلك بغية تعزيز أواصل التعاون لخدمة الشعب الفلسطيني في لبنان".

وطالب الوفد ​الدولة اللبنانية​ لإقرار الحقوق المدنية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين في لبنان وأن هذا الإقرار للحقوق الإنسانية لا يعني التوطين التي ترفضه "حماس" وكل الأطياف الفلسطينية واللبنانية.

بدوره، رحب المحافظ بوفد حركة "حماس" مشيداً بـ "دورها الإيجابي داخل المخيمات الفلسطينية"، مؤكداً ضرورة إقرار الحقوق المدنية والاجتماعية، مطالباً بالوقت نفسه إلى بذل جهود إضافية لحماية المخيمات في ظل التطورات السياسية التي تعصف بالمنطق.