البزري: الأعياد مناسبة للتلاقي وصيدا ومحيطها نموذجاً يُحتذى به

شارك رئيس ​بلدية صيدا​ الأسبق ​عبد الرحمن البزري​ بإضاءة شجرتي ​الميلاد​ والقرية الميلادية في بلدتي عبرا و​المية ومية​، معتبراً أن موسم الأعياد المجيدة، والتلاقي بين ال​لبنان​يين، والمشاركة الكثيفة والمتنوعة التي تشهدها منطقة صيدا وقضائها هي أوضح دليل على أهمية النموذج الذي تمثله هذه المنطقة من ناحيتي التنوع والتلاقي والتآلف بين مختلف المكونات، معبّرة بذلك حق تعبير عن حقيقة النموذج اللبناني المرجو والذي جعل من لبنان رسالة فريدة في المنطقة، ومصدراً من مصادر الإزدهار والديمقراطية والتعددية.

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