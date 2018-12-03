الخالصي: لمواجهة صفقة القرن والمشاريع الصهيونية بالوحدة العربية

شدّد المرجع الديني ​العراق​ي الشيخ جواد الخالصي، خلال لقائه رئيس "لقاء الفكر العاملي" ​السيد علي عبد اللطيف فضل الله​ في صور، على "اهمية العمل لصياغة خطاب ديني وحدودي ينبذ العصبيات المذهبية والطائفية ويحصن كل ساحاتنا العربية والاسلامية من ​لبنان​ الى العراق و​فلسطين​ و​اليمن​ ويعزز مناخ الوحدة والحوار والتفاهم بين مختلف المكونات الطائفية والمذهبية على اساس تغليب الهوية الوطنية على ما عداها".

بدوره، أكد رئيس "لقاء الفكر العاملي" السيد علي عبد اللطيف فضل الله على" ضرورة الخروج من حالة الاحتراب الداخلي ومواجهة كل مشاريع التفرقة والفتنة والتقسيم ورعاتها الاميركيين والصهاينة وادواتها من التكفيريين والارهابيين ".

ودعا فضل الله إلى "وجوب التنبه لكل مشروع يهدف الى تأجيج الفتنة وإنتاج المزيد من الصراعات الداخلية على امتداد الساحتين العربية والاسلامية".

وحذر الجانبان من "خطورة مشروع صفقة القرن التي تستهدف الثوابت العقائدية الثقافية والوطنية وتحول الجميع الى ادوات في خدمة المصالح الدولية. ودعيا الى مواجهة الادوات الداخلية لهذا المشروع".