الجزائريون يرحبون بوصول ولي العهد محمد بن سلمان إلى بلادهم

وصل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الى الجزائر حيث استقبله أحمد أويحيى رئيس الوزراء الجزائري.

والتقى بن سلمان الذي وصل يوم أمس الى الجزائر برئيس الوزراء الجزائري فيما قوبل ذلك بحالة ترحيب كبيرة من أبناء الشعب الجزائري والحكومة.

ولم يسبق وأن قوبلت زيارة أي مسؤول عربي أو أجنبي إلى الجزائر باهتمام كبير مثل الاهتمام اللافت الذي لقيته زيارة ولي العهد السعودي إلى الجزائر.

وتفاعل الجزائريون عبر مواقع التواص الاجتماعي والتي تحولت إلى منبر للترحيب الكبير بضيف بلادهم، من خلال صور وتغريدات خاصة جداً، وفق ما رصدته "العين الإخبارية" على صفحات الجزائريين عبر موقعي "تويتر" و"فيس بوك".