تزوجتُ وطلقتُ وأنا في العشرينيات من عمري

قال مكتب الإحصاءات الوطنية في بريطانيا إن عام ٢٠١٧ قد شهد ١٠٢،٠٠٧ حالة طلاق في إنجلترا وويلز.

ويُعتبر عمر المتزوجين عاملا مهما في تحديد مصير زيجاتهم حسب هذه الأرقام، إذ يُواجه أولئك الذين يتزوجون في العشرينات من أعمارهم أو ما قبل الخطر الأكبر.

لكن كيف هو شعور من يتزوج ويُطلق في سنوات العشرين؟

"جعلني الطلاق أشعر بالخزي"

تقول صوفي موربي إنها كانت تدرك أنها تتخذ القرار الصائب عندما طلبت الطلاق من زوجها في عام ٢٠١٦، لكن أكثر ما كان يقلقها هو موقف أسرتها وأصدقائها المقربين رغم أنه "لم ينطق أحد منهم بكلمة سلبية عما أفعله" كما قالت.

لقد كانت في الرابعة والعشرين من عمرها عندما تزوجت في حفل زفاف باذخ بـ كورنول في سبتمبر/ أيلول من عام ٢٠١٥.

مضيفةً: "اعتراني قلق شديد إزاء ما يمكن أن يقوله الناس عني إثر طلبي الطلاق بعد أربعة عشر شهراً من الزواج فقط، في الحقيقة لم أتمسك بالعهود التي قطعناها على أنفسنا في حفل الزفاف ولم أقاتل من أجلها ... جعلني ذلك أشعر بالعار .. لم يكن أحد من عائلتي قد أقدم على الطلاق من قبل ولأنني كنت أصغر فرد في العائلة لازمني الشعور بأنني الشخص الذي أساء التصرف بشكل كبير".

تغيرت فكرة صوفي عن الزواج الآن، وهي تقول إنها لن تعيش مع شخص فقط بغرض الالتزام بالقانون، كما تؤكد أن: "الطلاق ليس عمليةً لطيفة، ولا سيما أن تأثيره النفسي سلبي جداً. لا أشعر بالرغبة في الزواج ثانيةً من شخص بغية الحصول على رابط قانوني بيننا ... لقد كنت تعيسة لوقتٍ طويل قبل أن أبادر لطلب الطلاق، إلا أنني ترددت قبل أن أقدم على هذه الخطوة لأنني كنتُ أعرف ما الذي سيحدث".

وعندما كانت منفصلة عن زوجها التقت صوفي بشريكها الحالي الذي تُقر بأنه ساعدها خلال عملية الطلاق، وتقول: "إنه يُدرك أن الزواج لم يعد أمرا ذا أهمية بالنسبة لي، لأنني سأكون في غاية السعادة بعلاقة يكون فيها الالتزام حقيقيا وصادقا. وهو يحترم ذلك".

ورغم التغير الذي طرأ على موقفها من الزواج، تقول صوفي إن "المطلقين الجدد لا يجب أن يستبعدوا فكرة الزواج مرة أخرى"، وتضيف:" إذا شعر المطلقون بالرغبة في الزواج ثانيةً يجب ألا يستبعدوا الفكرة. انه قرار شخصي. لا يجب أن يستخدموا ما حدث في الماضي لاتخاذ قرار في الحاضر".

"لقد أضحكت الناس عليَّ"

تزوجت فيكتوريا كوكس، وهي من تشيستر، في مايو/أيار من عام ٢٠١٥ عندما كانت في سن الخامسة والعشرين الا أنها انفصلت عن زوجها بعد ستة أشهر فقط لتنتهي بعدها بعام إجراءاتُ الطلاق.

وتقول فيكتوريا : "عندما طلب مني الزواج كنّا في حالة حب، واعتقدت أن الأمور ستنتهي على ذلك، إلا أنها لم تمضِ على ما يرام".

وبعد طلاقها، أقرت فيكتوريا أنها كانت تشعر بالقلق من مواصلة حياتها كمطلقة، قائلة: "طلاقي لم يكن موضوعا أحبذ الحديث عنه، ولا سيما أنه وقع بعد ستة شهور فقط من الزواج. كنت أحس أن الناس يضحكون علي، وكنت قلقة بشأن إطلاق الأحكام علي وكان بعضهم يسأل عما دعاها لأن تتخلى عن زواجها بسرعة كبيرة".

أنشأت فيكتوريا الآن علاقة جديدة مع شريك "داعم" لها وهو يؤكد أنه "يتفهم أن لكل شخص ماض" وذلك عندما تطرقت في حديث معه لأمر طلاقها.

ولم تشعر فيكتوريا بالحاجة لتغيير اسم العائلة الذي اكتسبته بالزواج إلا عندما التقت شريكها الجديد وعن ذلك تقول: "كان لدي أطفال من زوجي السابق ولهذا احتفظت باسمه أما الآن فقد عدتُ لاستخدام اسم عائلتي الأصلي، كان الأمر يبدو غريباً أن أحتفظ باسم زوجي السابق بينما أنا في علاقة مع شخص آخر. كان الأمر شاذا".

وفور حصولها على الطلاق، قالت فيكتوريا إنها قطعت على نفسها عهداً بألا تتزوج أبداً. مضيفة: "عندما كنت أرى الناس يتزوجون كنت أسأل نفسي: ترى كم سيستمر هذا الزواج؟ لأن ثقتي بالرجال اهتزت. ولكن الآن ومع وجود شريكي وإذا ما استمرينا في علاقتنا لفترة طويلة سأفكر في الأمر. سيكون من الجميل أن أتزوج بشخص يحترمني ويحبني".

مشاهير تزوجوا وطلقوا في سن مبكرة © Getty Images From left to right: Cheryl and Ashley Cole, Ross from Friends, Angelina Jolie and Johnny Lee Miller

•شيريل التي تزوجت لاعب كرة القدم، آشلي كول، في تموز/يوليو ٢٠٠٦ عندما كانت في الثالثة والعشرين من عمرها. وقد تطلق الاثنان بعد أربع سنوات عندما كانت مغنية البوب تبلغ من العمر سبعة وعشرين عاما.

•بريتني سبيرز تزوجت صديق طفولتها جيسون ألكسندر، في يناير/كانون الثاني من عام ٢٠٠٤ عندما كانت تبلغ من العمر ٢٢ عاما قبل أن يُبطل الزواج بعد ٥٥ ساعة فقط.، وتزوجت بعدها كيفين فيدرلن في أكتوبر/تشرين الأول من العام ذاته. وقد تطلق الزوجان في يوليو/تموز ٢٠٠٧ عندما كانت مغنية البوب في الخامسة والعشرين من عمرها.

•أنجلينا جولي وزميلها الممثل جوني لي ميلر تزوجا في مارس/آذار من عام ١٩٩٦ عندما كانت جولي تبلغ عشرين عاما. تطلقا بعدها بثلاث سنوات ثم تزوجت جولي في مايو/أيار من عام ٢٠٠٠ بـ بيلي بوب ثورنتون وهي في الرابعة والعشرين لتُطلق بعدها بثلاث سنوات.

•كاتي بيري والكوميدي راسيل براند تزوجا في أكتوبر/تشرين الأول ٢٠١٠ عندما كانت المغنية في الخامسة والعشرين، وتطلقا في يوليو/تموز عام ٢٠١٢.

•ومن يمكنه أن ينسى "روس" من مسلسل الأصدقاء الذي يُعرف عنه أنه طلق ثلاث مرات، اثنتان منهما قبل بلوغه سن الثلاثين، أما الممثل ديفيد شويمار الذي أدى شخصية روس فلم يتزوج أو يطلق في العشرينات من عمره.

أقول دائما للناس انني مطلقة سعيدة

بالنسبة لـ كلير فرانك من ستاتفولد في بيدفوردتشه كان الحصول على الطلاق "راحة".

انفصلت كلير عن زوجها الذي عرفته أربع سنوات قبل الزواج بعد ١٨ شهراً من حفل الزفاف، وكانت كلير تبلغ ٢٤ عاماً عندما تزوجت في عام ٢٠١٢ ولكن طلاقها لم يتم بالكامل الا بعد بلوغها سن ٢٨ عاما أي بعد أكثر من ثلاث سنوات من الزواج.

تقول كلير: "شعرت بالتعاسة حتى حصلت على الطلاق. تنفست الصعداء بعدها لأنني لم أعد مرتبطة بذاك الشخص. دائما ما أقول للناس أنا مطلقة سعيدة. سعيدة بطلاقي". وتقول كلير مازحةً إنها أقامت حفلة عند طلاقها: "كان الأمر أشبه بالاحتفال".

وبعد أن أنجبت توأماً من زوجها السابق عقب فترة قصيرة من الزفاف تقول كلير إن تركيزها منصب الآن على أطفالها الثلاثة ولم تخض غمار أي علاقة جديدة منذ أن انتهى زواجها. وتضيف:" لست وحدي فعندي أطفالي، ولكن هذا هو الحال مع كثير من الناس". © Getty Images Compared with 2015, divorce rates in 2017 increased for men aged 45 years and over and for women aged 50 years and over

وتضيف: "لا أعتقد أن الناس يتحدثون عن الظاهرة بما يكفي. الأمر يعد وكأنه من المحرمات بعض الشيء.

"أعتقد أنه من غير الواقعي إذا كنت في سن ٣١ عاما أن تتوقع العثور على شخص لم تكن له علاقات جدية سابقة. بشكلٍ أو بآخر هذا هو الواقع الآن".

ولكن هل تفكر كلير نفسها في الزواج ثانيةً؟ تجيب هي قائلةً: "هذا غير محتمل. أعتقد أن الطلاق أبطل قيمة الزواج في نظري. ليس معنى هذا أنني لم أعد أومن بالزواج، ولكن لأنني تزوجت وأنفقت كثيرا من المال على الزفاف ثم تطلقت جعلني هذا أدرك أن معظمه يكون لأجل المظاهر. أعتقد أن هذا جعلني أنظر للزواج بشكلٍ مختلف".