شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عاصم مرشد يطالب بمحاكمة من أهانوا جواز السفر المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف النائب عاصم عبد العزيز مرشد، عضو مجلس النواب قيام أحد المواقع الصحفية المصرية بإهانة جواز السفر المصرى بأنه شيئ مزعج ومؤسف، مطالبا بالتحقيق الفورى فى هذه الواقعة الخطيرة لأن "جواز السفر المصرى" هو رمز وعنوان الوطن فى الخارج.

وتساءل "مرشد" فى بيان عاجل قدمه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، كيف يتم ذلك الأمر تحت سمع وبصر جميع الأجهزة والمؤسسات المختصة بالدولة؟.

كما تساءل النائب عاصم عبد العزيز مرشد بحسب بيان صادر عنه: من وراء هذه الكارثة والفضيحة؟ وما هى الأسرار والأسباب الذى تدفع منبرا إعلاميا مصريا إلى السخرية والنيل من حوار سفر بلاده؟ فى الوقت الذى تتسارع فيه شعوب العالم إلى الاعتزاز بجواز سفر بلادها واحترامه وتقديره وتتعامل معه بقدسية؟

وطالب "مرشد" من الحكومة الإسراع فى معرفة الأسباب الحقيقية التى وراء هذا الفعل السيئ واتخاذ الإجراءات القانونية لتوقيع اشد العقوبات على مرتكبيها حتى لايتم تكرار مثل هذه الوقائع التى تسيئ للشعب وللدولة المصرية.