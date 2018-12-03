شكرا لقرائتكم خبر عن نواب القليوبية يشاركون المحافظ احتفالية برتوكول تطوير قرية الحصافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والنائب صلاح حسب الله، المتحدث الرسمى للبرلمان، والنائب جمال كوش، والنائب عادل عامر، فى حفل توقيع الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية بروتوكول تعاون مع منظمات المجتمع المدنى لتطوير قرية الحصافة بشبين القناطر وسيتم تطوير مدرسة الحصافة للتعليم الأساسى وتطوير مركز شباب الحصافة بالإضافة إلى منح مشروعات صغيرة لشباب القرية كما سيتم تنفيذ قافلة بيطرية وقافلة طبية بشرية بالقرية.

وقالت النائبة سولاف درويش فى بيان لها منذ قليل، إنه خلال الاحتفالية تم تكريم 25 مهندسا من المتدربين فى دورة ابدأ مشروعك بنقابة المهندسين بمدينة بنها، لافتة إلى الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية ألقى كلمه أشاد خلالها بالصرح العملاق الذى ينتمى إليه المهندسين الذين يستطيعون أحداث نهضة فى المجتمع وأنه تم تنفيذ الدورات بالتعاون مع الغرفة التجارية والمجلس القومى للمرأة ومجلس مدينة بنها مؤكدا أن المحافظة تحتاج إلى سواعد أبنائها للنهوض بها من ورفع شأنها.

وذكرت النائبة أن الاحتفالية شهدت حضور الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية والمهندسة شرين عقل مؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية بيت الخير والدكتور معز الشهدى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك الطعام المصرى والدكتور إسلام رجب مدير وحدة تطوير العشوائيات والفنان طارق الدسوقى والمهندس مصطفى مجاهد نقيب المهندسين ورئيس مجلس إدارة شركه مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، والمهندس حمدى مطر رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر ونجوى العشيرى رئيس مدينة بنها وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.