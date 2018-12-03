شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية نائب تحدى الوجاهة الاجتماعية..3 سنوات يذهب للبرلمان على "بسكلتة"..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

لفت النائب محمد الحسينى، نائب بولاق الدكرور، الأنظار منذ اليوم الأول له فى البرلمان، حينما ذهب إلى مجلس النواب العريق على دراجة هوائية وتحديدا فى شهر نوفمبر لاستخراج كارنيه عضوية مجلس النواب ، والآن وبعد مرور ثلاث سنوات على انضمام النائب إلى البرلمان، ومازال قادرا على لفت الأنظار برحلته من بولاق الدكرور إلى مجلس النواب فوق" البسكلتة".

النائب محمد الحسينى

”الخليج 365” رافق النائب محمد الحسينى عضو مجلس النواب عن دائرة بولاق الدكرور فى رحلته من المنزل للذهاب إلى مجلس النواب فى تلك الرحلة، وعلى مدار الطريق الذى قطعناه على الدراجة كانت هناك الكثير من المحطات والوقفات لمواطنين يتناقشون ويطرحون القضايا على نائب دائرتهم الذى بات معروف بدراجته بالنسبة لهم.

النائب محمد الحسينى بالعجله فى زيارة ميدانية بدائرة بولاق فى 2015

ويؤكد النائب محمد الحسينى لـ" الخليج 365" أنه اعتاد ركوب الدراجة منذ أيام الترشح للانتخابات البرلمانية، لتصبح وسيلته للتنقل فى المؤتمرات الانتخابية ، مشيرا إلى أن ذهابه بالدراجة للبرلمان لم يكن للشو الإعلامى، وإنما تنفيذا للوعد الذى قطعه على نفسه مع أهالى الدائرة أثناء الانتخابات.

العديد من الأسئلة ستتعرفون على إجابتها فى هذا التقرير، فهل تلك الدراجة كانت للشو الإعلامى وكيف بدأت قصتها، وما هو الهدف منها، وأيضا ماذا حقق النائب لدائرته، وما المشاريع التى تنتظرها الدائرة منه.