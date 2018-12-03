"الصحفيين" تقترح تعديلًا تشريعيًا لمنع قيد غير خريجي الإعلام إلا بشروط

كتب: الحسين عبيد
كشف أيمن عبدالمجيد عضو مجلس نقابة الصحفيين، رئيس لجنة تطوير المهنة والتدريب، عن إعداده مشروعا لتعديل قانون نقابة الصحفيين الحالي، مشيرًا إلى أن التعديل يشمل وضع بند يشترط بالقانون بأنه كل من يرغب في القيد بنقابة الصحفيين أن يكون حاصلًا على مؤهل بكالوريوس إعلام أو دبلومة إعلام تضاف للمؤهل الجامعي الحاصل عليه المتقدم للقيد بالنقابة.
وأشار عبدالمجيد، في تصريحاته لـ«الدستور»، إلى أن النقابة لن تكتفي بالموهبة فقط فى الكتابة الصحفية فيما يتعلق بالراغبين فى القيد بنقابة الصحفيين، بل سيكون هناك شروط أخرى تشمل مطالبة...
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