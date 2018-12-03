5 قتلى و19 جريحا بينهم ضابط و3 مجندين في حادث مروع في مصر

قتل 5 أشخاص وأصيب 19 آخرون بينهم ضابط و3 مجندين، في ​حادث تصادم​ مروع بين ​حافلة​ ركاب صغيرة و​سيارة​ تابعة لمديرية أمن ​بني سويف​ و7 سيارات. ووقع الحادث على طريق محافظة بني سويف، حيث شاركت سيارات إسعاف 3 محافظات وهي بني سويف والمنيا والفيوم في نقل القتلى والمصابين إلى المستشفى.

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