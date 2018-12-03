التعليم العالي قرّر الاعتراف بشهادات المعهد العالي للأعمال وإقفال الفروع المخالفة بالبقاع

ترأس وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده اجتماعا لمجلس التعليم العالي تم خلاله عرض تقارير اللجنة الفنية واللجان الخاصة. واطلع المجتمعون من رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور فؤاد أيوب على وضع كلية العلوم في زحلة، والمساعي المبذولة من إدارتها بتكليف من رئيس الجامعة، من أجل إيجاد مبان جديدة تتسع لكل الطلاب.
ودرس المجتمعون ملف الاعتراف بشهادات المعهد العالي للأعمال E.S.A الذي يرتبط تأسيسه باتفاقيات موقعة بين الحكومتين اللبنانية والفرنسية، وباتفاقيات مع جامعة السوربون. وبعد دراسة كل التفاصيل أقر المجلس الإعتراف بهذه الشهادات ومباشرة التدريس في المستويات العليا المطروحة.
من جهة ثانية، إطلع مجلس التعليم العالي على دراسة اللجنة الخاصة لملف المخالفات في معهد صيدون الجامعي، وأصر المجلس على استمرار إقفال الفروع المشكوك في أمرها التابعة للجامعات التي لا تزال عالقة رهن التحقيق.
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