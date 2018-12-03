النشرة: الشرطة العسكرية في حاصبيا أوقفت سوريَين بسبب انتهاء صلاحية إقامتهما

أفاد مراسل "النشرة" في ​حاصبيا​ بأنّ "​الشرطة العسكرية​ في حاصبيا، أوقفت كلًّا من السوريَين "أ. أ. ن" و"ي. م. ن"، وذلك على خلفية انتهاء صلاحية إقامتهما، وتمّ تسليمهما إلى مخفر ​قوى الأمن​ في حاصبيا للتحقيق وإجراء المقتضى القانوني".

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