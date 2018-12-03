الحريري التقى البعريني وعرض معه الاوضاع العامة

عرض رئيس ​الحكومة​ المكلف ​سعد الحريري​ مع النائب ​وليد البعريني​ وعرض معه الاوضاع العامة وشؤونا مطلبية عائدة الى ​منطقة عكار​. وكان الحريري قد التقى النائب السابق ​محمد قباني​ وناقش معه اخر المستجدات واوضاع العاصمة ومطالبها.

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