حمدان:أهالي الجاهلية ووهاب ابدوا الحرص على فرع المعلومات اكثر ممن ارسل الدورية

أشاد العميد المتقاعد ​مصطفى حمدان​ من بلدة ​الجاهلية​ بعد تقديمه واجب العزاء بالشهيد محمد أبو ذياب، "بحكمة اهالي الجاهلية والوزير وهاب، اذ ابدوا كل الحرص على ​قوى الأمن الداخلي​ وفرع المعلومات اكثر ممن ارسل الدورية الى الجاهلية."

وفيما اعتبر حمدان ان "الشهيد فدى ​لبنان​ كله"، اعلن ان "مواقف اهل الجاهلية جنبت البلد تطورات اكبر كان يمكن أن تؤدي الى أمور خطيرة." ورأى أن "من يستخدمون كل الوسائل المكيافيلية لتحقيق مكاسب شخصية باتوا معروفين، وهم يفضلون تحقيق مصالحهم على حساب الامن والاستقرار في لبنان، فيما كان الوزير وهاب احرص على هذا الاستقرار."