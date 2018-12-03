مكتب مكافحة الإرهاب والجرائم الهامة أوقف في القبة مطلوبا بجرائم خطف وحجز حرية

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامة أنّ "نتيجة التحريات والاستقصاءات المكثّفة، تمكّن مكتب ​مكافحة الإرهاب​ والجرائم الهامة في ​الشمال​ في وحدة ​الشرطة القضائية​، من معرفة مكان تواجد أحد المطلوبين وتوقيفه بتاريخ 3 كانون الأول 2018 في محلة ​القبة​- ​طرابلس​، ويُدعى "م. ا." وهو لبناني من مواليد عام 1989".

وأوضحت في بلاغ أنّه "تبيّن أنّه مطلوب للقضاء بموجب 3 مذكرات عدلية بجرائم: خطف، حجز حرية وابتزاز أموال"، لافتةً إلى أنّ "الموقوف أودع القضاء المختص بناءً على إشارته".