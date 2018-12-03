رئيس مجلس القضاء الأعلى: القضاء يؤدي دوره على أكمل وجه بدعم من عون

أكد رئيس مجلس ​القضاء​ الأعلى ​القاضي جان فهد​ أن "القضاء عموماً في ​لبنان​، بدعمٍ من ​رئيس الجمهورية​، يؤدي دوره على أكمل وجه بكلّ حيادية ووفق الأحكام القانونية المرعية الإجراء عبر مسار قضائي صرف منزّه عن أيّ خلفيات أخرى"، لافتا الى ان "القضاء الجزائي في لبنان بذل ويبذل الكثير من الجهد ليؤدي الدور المنوط به"، مشيرًا إلى أنّ "المصلحة العليا تقتضي من كلّ حريص معاضدة القضاء في سعيه الى أداء دوره كسلطةٍ مولجةٍ دستورياً بأمر إحقاق الحق وتثبيت حكم القانون وفي سعيه المنصبّ على الحفاظ على صورته الحيادية".

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