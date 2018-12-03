الجمعة.. انطلاق القمة السادسة "رايز أب" لريادة الأعمال بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تنطلق فعاليات القمة السادسة لـ "رايز أب" لريادة الأعمال والشركات الناشئة بالقاهرة، يوم الجمعة المقبل، وتستمر لمدة 3 أيام، وتتضمن كلمات لرانيا المشاط وزيرة السياحة، وغادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي.

وتشهد القمة مشاركة أكثر من ٢٠٠ شركة ناشئة من الشرق الأوسط و أفريقيا، وخبراء من عدد من الشركات منها أوبر، وفيسبوك، ومايكروسوفت، وأي بي إم، وبيبسي، وفودافون مصر، بحسب بيان من قمة رايز أب اليوم الاثنين.

وتركز فعاليات القمة على تجارب "من أرض الواقع"، فيما يتعلق بالتحديات الحقيقية التي تواجه رواد الأعمال في منطقة الشرق الأوسط، وذلك من خلال نقاشات فعلية حول كيفية التغلب على هذه التحديات.

وتتضمن قائمة المتحدثين في قمة هذا العام أسماءً هامة في عالم ريادة الأعمال بالمنطقة العربية، إلى جانب أسماء عالمية مثل جيسون باو، مدير مكتب جاك ما رئيس مجلس إدارة مجموعة على بابا الشهيرة، وبارت فان در فل من فيسبوك، وبروك انتوسل رئيس قطاع الأعمال في أوبر العالمية، وراينو ريجنزبرجر رئيس قطاع التكنولوجيا في مبادرة مايكروسوفت في أفريقيا.

وقال عبد الحميد شرارة الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لرايز أب: "قمنا بالتركيز العام الماضى على مفهوم الابتكار من أجل التجربة البشرية، أما قمة هذا العام فسوف تركز على مناقشة التحديات الحقيقية والأهداف الملموسة التي تواجه مناخ الأعمال الناشئة اليوم".

وأضاف: "كذلك سنتعرف على أهم القصص التي تبرز مدى الصلابة والنجاح الذي تَمكن رواد الأعمال والمحترفون والمبدعون في عدة مجالات ومنها التكنولوجيا من تحقيقه".

وتابع: "تجارب من أرض الواقع.. تعني أننا نبحث عن الاحتياجات والفجوات المحلية ونطور حلولاً لها باستغلال الموارد المتاحة، إلى جانب جمع مجتمع ريادة الأعمال مع بعضه البعض ورسم الصورة كاملةً لمجتمع رواد الأعمال بكل ما فيها من نجاحات، وإخفاقات، ومعوقات، وفرص".

وقالت نشوى علي، مديرة السياسات العامة بشركة فيسبوك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يسعدنا أن نكون أحد الرعاة الرئيسيين لفعاليات RiseUp Summit لأول مرة، خاصة بعد أن أصبح واحدًا من أهم ملتقيات الشركات الناشئة في المنطقة".

وأضافت: "شراكتنا مع RiseUp تعكس التزامنا القوي تجاه بيئة الأعمال المتنامية لمجال التكنولوجية والأعمال الناشئة في مصر، كما تعكس تلك الشراكة حرصنا على مواصلة التعاون مع الشباب وصناع القرار في مصر لتحقيق الإمكانات الاجتماعية والاقتصادية الهائلة التي تتيحها المنصات الرقمية".

وبحسب البيان، تشمل مشاركة فيسبوك في قمة هذا العام أنشطة متنوعة ومنها المحادثات وجلسات النقاش التي تعرض برامج الشركات الناشئة والمطورين التي تطرحها شركة فيسبوك وذلك بمشاركة صناع السياسة.

كما تتضمن أنشطة فيسبوك عرض فرص التعلم لرائدات الأعمال من خلال عقد ورشة عمل "SheMeansBusiness" والتي يقوم بتنظيمها "Ahead of the Curve".

وتتيح شركة فيسبوك لخمسين فائز بمسابقة الشركات الناشئة فرصة المشاركة في برنامج "FBStart"، كما تنظم فعاليات خاصة بالمطورين لتساعدهم على التعرف على أحدث الأدوات وتبادل ومشاركة الخبرات.