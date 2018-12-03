4 وفيات و26 مصابا.. ننشر أسماء ضحايا تصادم 5 سيارات في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف – حمدي سليمان:

لقي 4 أشخاص مصرعهما، وأصيب 26 آخرين، في حادث تصادم عدد من السيارات بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة محافظة بني سويف.

تلقى اللواء جرير مصطفى مدير أمن بني سويف، إخطارًا من اللواء عادل حجازي حكمدار المديرية بوقوع حادث تصادم بين عدد من السيارات بالطريق الصحراوي الشرقي، ما أسفر عن مصرع محمد زكريا رزق أمين شرطة، محمود زكريا رزق، وطفل وسيدة مجهولي الهوية.

وإصابة كلا من: "ابتسام أحمد عبدالفضيل 39 سنة، مقيمة بقرية بني سليمان الشرقية محافظة بني سويف، ربيع عبدالله أحمد 39 سنة مقيم بني سويف، عبدالرحمن محمود 4 سنة مقيم بني سويف، حسام أبوالسعود 50 سنة، مقيم بقرية طنسا بمركز ببا ببني سويف، جميل هويدى أحمد 58 سنة، مقيم بمركز الفشن ببني سويف، طارق كامل محمود 31 سنة، مقيم ببني سويف، محمود على كامل 35 سنة، مقيم بمحافظة القاهرة، محمد صلاح 32 سنة، مقيم بقرية بني بخيت ببني سويف، ربيع إسماعيل شحاتة 22 سنة، مقيم بمحافظة المنيا، أحمد زكريا 48 سنة مقيم بمحافظة بني سويف".

كما نقلت سيارات الإسعاف "موريس عدلى ملاك 27 سنة، مقيم بمركز الواسطى ببنى سويف، محمود عيد كريم 24 سنة، مقيم بمحافظة الجيزة، نادية زكي حسانين 65 سنة، سيد أحمد عبدالحميد 53 سنة، مقيم بمحافظة الشرقية، محمد أحمد رمضان 45 سنة، مقيم ببنى سويف، أحمد رمضان يحيى 4 سنة، مقيم بمحافظة بنى سويف، ملازم أول إيهاب حسن عبدالطيف 45 سنة، مقيم بمحافظة القاهرة، ملازم أول عمر جمال 22 سنة، مقيم بمحافظة المنيا، ملازم أول أحمد عاطف 2 سنة مقيم بمحافظة المنيا، أمين شرطة أحمد حسن محمود 6 سنة، سوهاج، هاني سلامة فوزي 21 سنة، مجند مقيم بمحافظة المنوفية، بهاء هاشم عيد 22 سنة، مجند شرطة مقيم بمحافظة المنيا، أحمد عبدالفتاح 21 سنة، مقيم بمحافظة الفيوم، محمود رمضان 21 سنة، مقيم بمحافظة الجيزة، وليد ناصر خليفة 21 سنة، مقيم بمحافظة المنيا، وتقدم الإسعافات الأولية للمصابين وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وتبين من التحريات الأولية التي قادها اللواء محمد ضبش مدير المباحث الجنائية أن حادث التصادم وقع نتيجة تصادم عدد من السيارات نتيجة الشبورة المائية على الطريق الصحراوي الشرقي.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق .