تكنولوجيا «DAISY» في مكتبة الإسكندرية.. اليابان تتيح لذوي الإعاقة قراءة وتصفح الكتب

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد البدري:

تعرض الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا" الأربعاء المقبل، في مكتبة الإسكندرية، أفضل التجارب والممارسات التي أجريت في اليابان لتطبيق تكنولوجيا «DAISY» وهي مجموعة برامج وسائط متعددة تتيح لذوي الإعاقة في مصر الوصول إلى المعلومات وقراءة المطبوعات.

يأتي ذلك في إطار ندوة بعنوان "إتاحة المعرفة: رؤية مستقبلية"، ينظمها قسم الكتاب الرقمي الناطق التابع لإدارة التطوير والبحوث والتكنولوجيا بمكتبة الإسكندرية، غدا بالتعاون مع وكالة اليابان للتعاون الدولي (JICA) وشركة "Shinano Kenshi" اليابانية.

وذكر بيان صادر عن مكتبة الإسكندرية اليوم الإثنين، إن الندوة تهدف إلى جمع الجهات المعنية والمهنيين والمنظمات التي تخدم مجتمع ذوي الإعاقات في قراءة المطبوعات في مصر، وذلك لمناقشة الوضع الراهن بغرض الوصول إلى حلول عملية تكفل حق إتاحة المعرفة للجميع، إلى جانب عرض أفضل الممارسات والتجارب في اليابان لتطبيق تكنولوجيا «DAISY» في إتاحة الوصول إلى المعلومات والتعليم الخاص.

وتأتي الندوة في إطار اتفاقية برنامج التعاون مع القطاع الخاص لنشر التكنولوجيا اليابانية لإتاحة إنتاج برامج الوسائط المتعددة (DAISY) للأشخاص ذوي الاعاقات في قراءة المطبوعات في مصر، المبرمة بين مكتبة الإسكندرية ووكالة اليابان للتعاون الدولي (JICA) وشركة Shinano Kenshi اليابانية، وتعد هذه الندوة ثاني فعالية تعقد في إطار الاتفاقية.

وأضاف البيان أن مكتبة الإسكندرية تسعى إلى توفير كتب عربية ناطقة في أشكال رقمية يسهل الاطلاع عليها على أساس المعيار الدولي "ديزي"، ويتيح هذا الشكل الرقمي لمن يعاني من صعوبة القراءة تصفح الكتب الناطقة والبحث بالفصل، أو الصفحة، أو العناوين وحتى على مستوى الجمل.

يتحدث في الندوة من الجانب الياباني كل من "يوشيفومي أومورا"؛ الممثل الرئيسي لمكتب "جايكا" JICA في مصر، وهيروشي كاوامورا؛ مؤسس وعضو مجلس إدارة مجموعة"ديزي" اليابان، وتاكورو شيروكي؛ مدير التخطيط والمبيعات بشركة شينانو كينشي المحدودة.

ومن الجانب المصري يشارك منال أمين؛ القائم بأعمال رئيس قطاع المكتبات بمكتبة الإسكندرية، الدكتورة عبير شقوير؛ مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون الخدمات المجتمعية، الدكتورة إنجي مشهور؛ مستشار وزير التربية والتعليم لذوي الاحتياجات الخاصة، وعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني لرعاية ذوي القدرات الخاصة.