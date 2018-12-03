بمسيرة وفقرات فنية.. المنيا تحتفل باليوم العالمي للإعاقة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا – محمد المواجدي:

شهد أحمد جبريل السكرتير العام المساعد في محافظة المنيا، نائبا عن اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، اليوم الإثنين، فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، بحضور مندي عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتورة هبة أبوزيد مسئول ملف الإعاقة بالمنيا وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

وبدأت الفعاليات بانطلاق طابور العرض من كورنيش النيل أمام البنك الأهلي حتى المدرسة الثانوية العسكرية، بمشاركة عدد من طلبة التربية والتعليم ومديريتي الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي وشبكة "كلنا واحد" التي تضم أكثر من 13 جمعية ومؤسسة تعمل في مجال الإعاقة وجمعية النور لمتحدى الإعاقة.

وقال السكرتير المساعد، إن الاحتفال باليوم العالمي للإعاقة يأتي بالتزامن مع إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال الدورة الثالثة لفعاليات المؤتمر الوطني للشباب أن 2018 عام ذوي الإعاقة، حيث إنهم جزء لا يتجزأ من المجتمع، الأمر الذي يتطلب تكاتف كافة الأجهزة التنفيذية للعمل على تلبية جميع مطالبهم واحتياجاتهم وتقديم كافة أوجه الدعم لهم ودمجهم في كافة الأنشطة والمشاركة في كل القطاعات المختلفة.

وقالت الدكتورة هبة أبوزيد، إن فعاليات الإحتفال تضمنت عددا من الفقرات الفنية على مسرح المحافظة ، بالإضافة إلى مجموعة من فقرات للتوعية حول قضايا الأشخاص ذوى الإعاقة وفقرة لكورال الأطفال من ذوى الإعاقة البصرية وسكتش غنائي وطني لفريق من ذوى الإعاقات الذهنية وفقرة فنون شعبية لفرقة الفنون الشعبية التابعة لقصر الثقافة بالإضافة إلى عرض فيلم تسجيلي عن كيفية التعامل مع ذوى الإعاقة.

وعلى هامش الاحتفال، تفقد السكرتير العام المساعد معرض المشغولات اليدوية لذوى الإعاقة من الجمعيات المشاركة حيث ضم المعرض منتجات متنوعة شملت إكسسوارات و منسوجات ومنتجات خشبية.