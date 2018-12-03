غلق 265 حضانة مخالفة بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

قرر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الإثنين، غلق 265 حضانة بمختلف مراكز ومدن المحافظة؛ وذلك لإدارتها دون تراخيص وعدم التزام أصحابها بالاشتراطات اللازمة لفتح الحضانات.

ووجه المحافظ، بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الحضانات بمختلف مراكز ومدن المحافظة، للتأكد من ضمان مستوى الخدمة المقدمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك في إطار الحفاظ على النشء الصغار.

كانت ميرفت فهمي، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية، تقدمت بمذكرة لاستصدار قرار بغلق 265 حضانة؛ لإدارتها بدون تراخيص، حيث شملت القائمة 55 حضانة بمركز ومدينة فاقوس، و28 حضانة بمدينة العاشر من رمضان، و3 حضانات ببلبيس، و33 حضانة بمنيا القمح، و30 حضانة بأبو كبير، و15 حضانة بههيا، و25 بأبو حماد، و15 حضانة بمشتول السوق، و20 حضانة بقطاع شرق الزقازيق، وحضانتين بقطاع غرب، و4 حضانات بمدينة القنايات.

وأوضحت وكيلة وزارة التضام الاجتماعي، أن فتح الحضانات يتم من خلال مراعاتها لاشتراطات مُحددة، منها تقييم أعمال النشاط بناءً على تقرير فني، والمتابعة الدورية مع مسئولي الدفاع المدني والإسكان، وذلك للتأكد من سلامة المبنى وتأمين المقرات ضد الحرائق، وفي حالة اكتشاف مخالفات جسيمة أثناء مدة التراخيص الممنوحة للنشاط يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لسحب الترخيص.