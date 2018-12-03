النقض تقضي بتأييد حبس موظف 3 سنوات في اتهامه بتلقي رشوة بدمنهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:
رفضت محكمة النقض، اليوم الاثنين، الطعن المقدم من المتهم "إبراهيم. م"، موظف بإحدى المصالح الحكومية بدمنهور، على الحكم الصادر بحقه بالحبس 3 سنوات وغرامة 2000 جنيه، لاتهامه بتلقي رشوة.
وأيدت المحكمة حبس المتهم 3 سنوات.
كانت محكمة جنايات دمنهور، قضت في وقت سابق، بالحبس 3 سنوات وغرامة 2000 جنيه للمتهم، فيما طعن على الحكم الذي حمل رقم 24467 لسنة 86 قضائية.
وأسندت النيابة العامة للمتهم، قيامه بالتحصل على مبالغ مالية دون وجه حق كرشوة مقابل الإخلال بأداء عمله بإحدى المصالح الحكومية بدمنهور.
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