تخفيض 50% من مصروفات المدارس لأبناء العاملين بـ"الأبنية التعليمية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين محمد:

وافق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على المذكرة المقدمة من مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية، بشأن تخفيض نسبة 50% لأبناء العاملين بالهيئة من الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية فقط، بمختلف المراحل التعليمية بالمدارس الحكومية، والرسمية المتميزة للغات والرسمية؛ أسوة بالعاملين بالتربية والتعليم.

ولأول مرة هذا العام، توافق وزارة التربية والتعليم، على إعفاء أبناء العاملين بالتربية والتعليم من نسبة 50% من مصروفات المدارس الحكومية، بدلًا من 25% بالأعوام السابقة.