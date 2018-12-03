بعد "السترات الصفراء".. سائقو سيارات الإسعاف يتظاهرون في باريس
يمن شباب نت - الأناضول
الإثنين, 03 ديسمبر, 2018 - 05:15 مساءً
نظم سائقوا سيارات الإسعاف مظاهرة في العاصمة الفرنسية باريس، عقب احتجاجات أصحاب "السترات الصفراء" المتواصلة منذ 17 نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم.
وشهدت باريس، الإثنين، تجمعا لسائقي سيارات الإسعاف قرب مبنى البرلمان الفرنسي، مطالبين بتحسين ظروف عملهم.
وأضرم المتظاهرون النار في إطارات السيارات، حيث تسببوا بوقف حركة سير المركبات في المنطقة.
ورفع المتظاهرون لافتة كتب عليها "الدولة قتلتني"، ورددوا هتافات تطالب باستقالة الرئيس إيمانوئيل ماكرون.
واتخذت قوات الأمن الفرنسية تدابير أمنية مكثفة في محيط منطقة المظاهرة.
وتشهد فرنسا احتجاجات ينظمها أصحاب "السترات الصفراء" منذ 17 نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم، ضد رفع أسعار الوقود وارتفاع تكاليف المعيشة.
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