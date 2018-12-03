تشريعي الخرطوم يقف على آثار حريق سوق أمدرمان

تفقد كل من رئيس المجلس التشريعي لولاية الخرطوم م. صديق محمد علي الشيخ، ومعتمد أمدرمان الفريق أحمد أبوشنب، الإثنين، الآثار التي خلفها حريق سوق أمدرمان والذي قضى على من 300 من المحال التجارية، بجملة خسائر تقدر بـ850 مليون جنيه.

ووقف الشيخ على الجهود التي تبذلها سلطات محلية أمدرمان وقوات الدفاع المدني لاحتواء آثار الحريق الذي التهم عدداً كبيراً من المحلات التجارية بسوق أمدرمان الكبير؛ والذي خلف أضراراً كبيرة في المحلات التجارية التي تجاوزت 300 محل تجاري.

وقال الفريق أبوشنب إن سلطات المحلية تعمل على إزالة الأنقاض والمخلفات للتأكد من إخماد الحريق تماماً في السوق، وأضاف المعتمد أنه وجه بتكوين فرق عمل ميداني لتقييم وتحديد الخسائر الكلية الناتجة عن الحريق.

وأشار المعتمد إلى أن سلطات محليته استنفرت أجهزتها كافة لاحتواء الحريق في زمن وجيز، بالإضافة لاستنفار آليات الدفاع المدني كافة بالمحلية والمحليات الأخرى، مما أسهم في تحجيم الحريق في زمن قياسي.

وقال بحسب شبكة الشروق – إن محليته ستتخذ عدداً من التدابير لمنع حدوث مثل هذه الحوادث في الأسواق والمجمعات التجارية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)