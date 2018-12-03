زيارة مرتقبة لأمبيكي للبلاد خلال إسبوعين

كشفت مصادر حكومية عن زيارة مرتقبة لرئيس الآلية رفيعة المستوي ثامبو أمبيكي للبلاد خلال الأسبوعين القادمين .

واشارت الى أن الوسيط الإفريقي سيطرح على الحكومة مقترحات بشأن إستئناف عملية التفاوض حول النيل الأزرق وجنوب كردفان.

وأكدت في الوقت نفسه أنه لابد من عقد الجولة إستناداً علي الجولات الماضية والبدء من حيث توقفت عملية التفاوض الأخيرة، مشيرةً إلي أنها لم تقبل بأي شروط مسبقة.

وتوقعت المصادر بحسب (smc) إستئناف المفاوضات حول المنطقتين قبل نهاية العام.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)