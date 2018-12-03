مشار يأمر قواته بالتوجه إلى مراكز التجمعات

وجه زعيم المعارضة في جنوب السودان رياك مشار، قواته بالتوجه بشكل فوري إلى مراكز التجمعات، تنفيذاً لنصوص اتفاقية الترتيبات الأمنية، وأشار إلى أن هناك تأخيراً في الجدول الزمني لتنفيذ اتفاقية السلام بالجنوب.

وأوضح مشار أن هناك بعض الجوانب الفنية التي لم يتم ترتيبها بواسطة اللجان المختلفة، كما أن بعض اللجان لم يتم تكوينها حتى الآن، مثل مفوضية ترسيم حدود الولايات التي من المفترض أن يتم تكوينها في غضون ثلاثة أشهر من توقيع الاتفاق.

وقال مشار لدى مخاطبته جنرالات جيش المعارضة والسياسيين، إن الجدول الزمني لتنفيذ اتفاقية السلام تأخر، وإنه لا بد من بدء فترة التدريب العسكري المشترك لتكوين جيش وطني.

وأضاف أن الاتفاقية تنص على تكوين جيش وطني لا يتبع لإثنية بعينها، قبل بداية الفترة الانتقالية.

وأوضح زعيم المعارضة بحسب شبكة الشروق – أن من الضروري أيضاً القيام بنشر نصوص اتفاقية السلام وسط القاعدة في الولايات وقرى جنوب السودان حتى يتسنى لهم فهم مضامين الاتفاقية، مشيراً إلى أن العساكر في الأدغال يريدون معرفة محتوى ما تم الاتفاق عليه.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)