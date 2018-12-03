لجان أمنية للإشراف على توزيع المواد البترولية والدقيق بالجزيرة

ترأس وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة بولاية الجزيرة د.منجد عباس محمد، يوم الإثنين، اجتماعاً ضم قيادات الأجهزة العسكرية والأمنية، ومعتمد محلية ودمدني الكبرى، ومديري إدارات التجارة والبترول، بحث تشكيل لجان أمنية للإشراف على توزيع المواد البترولية والدقيق.

وبحسب وكالة السودان للأنباء (سونا)، إن الاجتماع بحث السبل الكفيلة بتشكيل هذه اللجان المشتركة للإشراف على توزيع المواد البترولية، ودقيق المخابز، وتنظيم العمل في محطات خدمة الوقود لمنع التسرب والازدحام، وزيادة الرقابة، وتنفيذ الموجهات والتدابير الموضوعة لضمان انسياب المواد البترولية والخبز وفق الأطر القانونية.

وأشار الوزير إلى الجهود الجارية مع وزارتي النفط والصناعة والتجارة لزيادة حصة الولاية من المواد البترولية ودقيق المخابز.

وشدد الوزير على أهمية الرقابة الميدانية لمحطات الوقود والمخابز بالولاية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)