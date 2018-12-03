وزير الداخلية: التماس كهربائي وراء حريق سوق أمدرمان

وقف وزير الداخلية د. أحمد بلال عثمان، ومدير عام الشرطة الفريق الطيب بابكر، يوم الأحد، على حجم الأضرار التي خلفها الحريق الذي قضى على عدد من المحال التجارية بسوق أمدرمان. وقال الوزير إن أسباب الحريق تعود لالتماس في التيار الكهربائي.

وامتدح وزير الداخلية بحسب الشروق – الجهود التي بذلتها قوات الدفاع المدني وشرطة الولاية في السيطرة على الحريق، مما حال دون امتداده لأجزاء أخرى من السوق.

وقام الوزير ومدير الشرطة بمواساة المتضررين من الحريق وتقديم الدعم المعنوي والنفسي لتخفيف وقع الحادثة على التجار المنكوبين.

وكان الحريق قد قضى على أكثر من 300 من المحال التجارية بالسوق، خاصة محال العطور والكريمات وسوق العدة والجزارة، وخلف الحريق خسائر فادحة فاقت الـ850 مليوناً دون خسائر في الأرواح.

وقال مدير شرطة ولاية الخرطوم الفريق إبراهيم عثمان، في تصريحات سابقة إن الشرطة ستجري تحقيقات واسعة في الحريق الذي اندلع فجر السبت، لافتاً إلى أنه بدأ الثانية صباحاً واستمر إلى الساعة العاشرة والنصف.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)