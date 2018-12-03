مساعد الرئيس يلتقي مجلس أعمال أميركا اللاتينية

التقى مساعد رئيس الجمهورية د. فيصل حسن إبراهيم، ضمن زيارته الحالية إلى المكسيك، ريكاردو تليز مدير التعاون الدولي بمجلس الأعمال الدولي لأميركا اللاتينية والبحر الكاريبي، بحضور كريشا مارتيش عضوة المجلس، وأسامة فيصل وزير الدولة بوزارة الخارجية.

وعبر ريكاردو عن رغبة المجلس في العمل بالسودان ومن خلاله الدخول للسوق الأفريقية.

وأوضح أن مجلس الأعمال الدولي (COINE) يعمل على تعزيز الروابط الوطنية والدولية، وتنفيذ الشراكات بين الشركات والمستثمرين، وإجراء العديد من الدراسات والبحوث وتحليل الجدوى للأعمال التجارية.

وأشار إلى أن المجلس يتمتع بوجود عالمي وشركاء استراتيجيين مشاركين في شبكة مكاتب لعدد 176 من الشركات الوطنية والدولية المنتسبة للمجلس مع وجودها في 13 دولة.

وأضاف مدير التعاون الدولي بمجلس الأعمال الدولي لأميركا، أن المجلس متخصص في تدويل الشركات والعمل على تنفيذ استثمارات مشتركة بين دول أميركا اللاتينية والعالم.

ومن جانبه، تطرق مساعد رئيس الجمهورية د. فيصل حسن إبراهيم، بالشرح الوافي لإمكانات السودان وفرصه الهائلة في العديد من المجالات خاصة في مجالات الزراعة والإنتاج الحيواني والطاقة.

ورحب بالمجلس في العمل بالسودان في جميع المجالات، مؤكداً أن السودان يتمتع بسياسات وقوانين جيدة تساعد في بيئة الاستثمار.

وأشار د.فيصل بحسب شبكة الشروق – إلى أن السودان يعتبر بوابة لأفريقيا والعالم العربي، الأمر الذي يسهم في تحقيق شراكات دولية تعمل على الاستفادة من المصادر والموارد المتوفرة بالسودان وأفريقيا وإحلال التكنولوجيا المتقدمة التي تتميز بها أميركا اللاتينية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)