التماس لمنع دخول المنحة القطرية لغزة

الخليج 365 | فريق التحرير

تقدمت منظمة "أمهات غلاف غزة" بالتماس لدى المحكمة العليا الإسرائيلية، طلبت فيه بعدم السماح بإدخال الدفعة الثانية من المنحة القطرية إلى قطاع غزة، بذريعة أنه طالما أن حركة حماس تسيطر على قطاع غزة، فإنه ليس بالإمكان التأكد من أن المال لن يصل إلى أياديها.

ووفق الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرنوت"، فإن الهدف من الالتماس الذي تقدمت به المنظمة عبر جمعية "شورات هدين" القانونية اليمينة المتطرفة هو إصدار أمرٍ بتأجيل تحويل المنحة القطرية حتى يتم البت في طلب منع تحويلها. وسيتم الرد على الاستئناف مساء اليوم، أو مساء غد الثلاثاء.

وأفاد موقع "يديعوت" أن الدفعة الثانية من أموال المنحة القطرية تبلغ 15 مليون دولار، سيتم إدخالها لغزة خلال الأسبوع الجاري، بنفس الطريقة التي أُدخِلَت فيها الدفعة الأولى، ليتم توزيع هذه الأموال على نحو 30 ألف موظف يعملون مع المؤسسات الحكومية التي تديرها حماس، كما ستُدفع نسبة من هذه الأموال لعائلات الشهداء والجرحى في مسيرات العودة.

وأشارت "يديعوت" إلى تصريحات سابقة لوزير جيش الاحتلال المستقيل أفيغدور ليبرمان، قال فيها إنه ليس هناك ضمانات بأن لا تصل أموال المنحة القطرية إلى تمويل "الإرهاب" وفق وصفه.