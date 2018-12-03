وزير الخارجية اللبناني يصل بغداد في زيارة رسمية

وصل وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، اليوم الإثنين، إلى بغداد، على رأس وفد وزاري في زيارة تستمر يومين.

وذكر مصدر حكومي، أن جدول أعمال الزيارة يتضمن اجتماعاً مع رئيس الحكومة طارق عبد المهدي، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، ورئيس الجمهورية برهم صالح، ووزير الخارجية محمد علي الحكيم، وعدد من الوزراء في الحكومة.

وحسب المصدر، يجري وزير الخارجية اللبناني مباحثات مع مسؤولي إقليم كردستان العراق في أربيل.