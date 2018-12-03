فائز السراج يختتم زيارته للأردن ولايجتمع بحفتر

اختتم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي فائز السراج، اليوم الإثنين، زيارة رسمية للأردن، دون أن يلتقي بالقائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر، الموجود في المملكة.

ونفى مصدر مقرب من حكومة السراج لـ24، عقد أي لقاء بين السراج وحفتر في عمان.

لكن المصدر لم ينف وجود وساطة أردنية لتقريب وجهات النظر بين الطرفين، لتحقيق تفاهم يقود إلى مصالحة وطنية.

ويُذكر أن مصادر ربطت بين وجود حفتر منذ أيام في المملكة، في زايرة غير رسمية، بالزيارة الرسمية للسراج التي استمرت يومين، وتوقعت عقد لقاء بين الطرفين.

وتباحث السراج خلال زيارته مع الملك عبدالله الثاني، والتقى ووالوفد الليبي الذي ضم عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين، مع رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز.