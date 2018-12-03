كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فائز السراج يختتم زيارته للأردن ولايجتمع بحفتر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ونفى مصدر مقرب من حكومة السراج لـ24، عقد أي لقاء بين السراج وحفتر في عمان.
لكن المصدر لم ينف وجود وساطة أردنية لتقريب وجهات النظر بين الطرفين، لتحقيق تفاهم يقود إلى مصالحة وطنية.
ويُذكر أن مصادر ربطت بين وجود حفتر منذ أيام في المملكة، في زايرة غير رسمية، بالزيارة الرسمية للسراج التي استمرت يومين، وتوقعت عقد لقاء بين الطرفين.وتباحث السراج خلال زيارته مع الملك عبدالله الثاني، والتقى ووالوفد الليبي الذي ضم عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين، مع رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز.
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