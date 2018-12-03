كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المخابرات البريطانية: كفة التوازن العالمي تميل لصالح الصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقال أليكس يونجر "بشكل أساسي، تتجه السلطة والأموال والسياسة صوب الشرق… هذا واقع سياسي جديد نحتاج إلى التكيف معه"، حسب "رويترز". وتابع: "دعونا نفكر أيضا في الفرص الكامنة في ذلك إلى جانب التهديدات". وفي كلمة أمام الطلاب في جامعة سانت أندروز، قال يونغر ردا على سؤال عن مدى اعتماد الجيل الخامس لشبكات الهاتف المحمول على التكنولوجيا الصينية: "علينا اتخاذ بعض القرارات هنا… نحتاج إلى النظر في الأمر و إجراء حوار. الأمر ليس بسيطا". قال مدير جهاز المخابرات الخارجية البريطانية (ام.آي 6)، اليوم الاثنين، إن كفة التوازن العالمي تميل لصالح الصين، مع تحقيق ثاني أكبر اقتصاد في العالم لمكاسب مالية ضخمة، إضافة إلى زيادة النفوذ العالمي والهيمنة التكنولوجية.

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