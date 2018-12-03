كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "زكام حاد" يمنع بوتفليقة من لقاء بن سلمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت الرئاسة الجزائرية، الإثنين، أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لم يتمكن من استقبال ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، الذي يزور البلاد منذ أمس؛ بسبب مانع صحي.
وقالت الرئاسة الجزائرية، في بيان: "بسبب تعرضه لزكام حاد لم يتمكن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة من استقبال ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، كما كان مقررا".
وتأتي زيارة "بن سلمان" للجزائر ضمن أول جولة خارجية له منذ مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، في أكتوبر الماضي.
شكرا لقرائتكم خبر عن "زكام حاد" يمنع بوتفليقة من لقاء بن سلمان على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .