كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "زكام حاد" يمنع بوتفليقة من لقاء بن سلمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الرئاسة الجزائرية، الإثنين، أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لم يتمكن من استقبال ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، الذي يزور البلاد منذ أمس؛ بسبب مانع صحي.

وقالت الرئاسة الجزائرية، في بيان: "بسبب تعرضه لزكام حاد لم يتمكن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة من استقبال ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، كما كان مقررا".

وتأتي زيارة "بن سلمان" للجزائر ضمن أول جولة خارجية له منذ مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، في أكتوبر الماضي.