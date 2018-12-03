عباس يلتقي البابا فرانسيس في الفاتيكان

اجتمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الإثنين، في الفاتيكان، مع البابا فرانسيس.

وأطلع عباس، البابا، على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وتداعيات قرارات الإدارة الأمريكية على القضية الفلسطينية، خاصةً بعد قرار الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارتها إليها، حسب ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.

وتطرق الرئيس الفلسطيني إلى الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين والمقدسات الإسلامية والمسيحية، خاصةً في مدينة القدس.