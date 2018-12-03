كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عباس يلتقي البابا فرانسيس في الفاتيكان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأطلع عباس، البابا، على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وتداعيات قرارات الإدارة الأمريكية على القضية الفلسطينية، خاصةً بعد قرار الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارتها إليها، حسب ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.
وتطرق الرئيس الفلسطيني إلى الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين والمقدسات الإسلامية والمسيحية، خاصةً في مدينة القدس.
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