كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقرير الأمم المتحدة يكشف عن زيادة عدد اللاجئين بأوغندا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف تحقق الأمم المتحدة الأسبوع الماضي عن زيادة اللاجئين بأوغندا ووجود رشاوى بملايين الدولارات في الدولة.

وقد أظهر تقرير إدارة مراجعة الحسابات الداخلية للأمم المتحدة زيادة الحسابات والرشاوى بأوغندا، وكشف عن تنتهاكها للقانون الخاص باللاجئين وتسبب ذلك في خسائر كثيرة للمنظمة الخاصة بالأمم المتحدة التي تخدم اللاجئين.

وتحتفظ أوغندا بأكثر من مليون لاجئ من جنوب السودان والكونغو وبلدان أخرى، وفتحت الدولة أبوابها لدخول اللاجئين وحصولهم على الرعاية الصحية فضلا عن أراضٍ زراعية وسكنية.