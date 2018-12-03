محكمة ألمانية تقضي بسجن شقيقين توأم بتهمة الترويج لداعش

قضت محكمة ألمانية، اليوم الإثنين، بسجن شقيقين توأم مدة عامين ونصف بتهمة الترويج لتنظيم داعش، والدعوة إلى شن هجمات إرهابية.

واستقر في يقين المحكمة العليا في مدينة تسيله الألمانية أن المتهمين المنحدرين من مدينة زالتسغيتر الألمانية، روجا عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتنظيم داعش، ودعيا إلى هجمات إرهابية في أسواق عيد الميلاد "الكريسماس" على وجه الخصوص.

وبحسب البيانات، نشأ المتهمان في مخيم فلسطيني للاجئين في سوريا، وقدما إلى ألمانيا في 2015.

وعثر المحققون في هاتفيهما المحمولين على فيديوهات عن إرشادات حول تصنيع القنابل، وخطط لشن هجمات بحافلات.

وقدم المتهمان اعترافات جزئية أمام المحكمة، إلا أنهما نفيا دعمهما لتنظيم داعش عبر الإنترنت، أو الدعوة إلى شن هجمات.

وبحسب بيانات المتهمين، كان الأمر يدور حول التعبير عن استيائهما من أوضاع الفلسطينيين والحرب في سوريا.

وذكر المتهمان بعد ذلك أنهما يريان حالياً أن تصرفهما كان خاطئاً.

وكان الادعاء العام طالب بسجن المتهمين عامين وتسعة أشهر، بينما طالب الدفاع بالسجن فترة أقل مع إيقاف التنفيذ.