كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محكمة ألمانية تقضي بسجن شقيقين توأم بتهمة الترويج لداعش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
واستقر في يقين المحكمة العليا في مدينة تسيله الألمانية أن المتهمين المنحدرين من مدينة زالتسغيتر الألمانية، روجا عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتنظيم داعش، ودعيا إلى هجمات إرهابية في أسواق عيد الميلاد "الكريسماس" على وجه الخصوص.
وبحسب البيانات، نشأ المتهمان في مخيم فلسطيني للاجئين في سوريا، وقدما إلى ألمانيا في 2015.
وعثر المحققون في هاتفيهما المحمولين على فيديوهات عن إرشادات حول تصنيع القنابل، وخطط لشن هجمات بحافلات.
وقدم المتهمان اعترافات جزئية أمام المحكمة، إلا أنهما نفيا دعمهما لتنظيم داعش عبر الإنترنت، أو الدعوة إلى شن هجمات.
وبحسب بيانات المتهمين، كان الأمر يدور حول التعبير عن استيائهما من أوضاع الفلسطينيين والحرب في سوريا.
وذكر المتهمان بعد ذلك أنهما يريان حالياً أن تصرفهما كان خاطئاً.وكان الادعاء العام طالب بسجن المتهمين عامين وتسعة أشهر، بينما طالب الدفاع بالسجن فترة أقل مع إيقاف التنفيذ.
شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة ألمانية تقضي بسجن شقيقين توأم بتهمة الترويج لداعش على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .