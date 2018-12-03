رسميا..تقنية “VAR” بدوري أبطال أوروبا انطلاقا من هذا الموسم

أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “الويفا”، اليوم الإثنين، اعتماد تقنية فيديو الحكم المساعد بدوري أبطال أوروبا، انطلاقا من الموسم الرياضي الجاري، بدلاً من الانتظار إلى النسخة المقبلة للمسابقة الأوروبية الأبرز.
وأوضح بلاغ لـ “الويفا”، بأن “var” سيتم اعتماده انطلاقا من دور ثمن نهائي “تشامبيونز ليغ”، أي تحديدا بشهر فبراير المقبل، بعد النجاح الذي حققته التقنية بعدد من الدوريات وأيضا المسابقات القارية.
تجد الإشارة، إلى أن تقنية فيديو الحكم المساعد تم استعمالها في إفريقيا وبعدها بنهائيات كأس العالم روسيا 2018، مرورا بمجموعة من الدوريات الأوروبية، قبل أن يتقرر إعتمادها بـ “تشامبيونز ليغ”، بداية من الموسم الرياضي الجاري.
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