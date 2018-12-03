بينهم امراة عمرها 55 سنة.. الإعدام لفسلطينيين بتهمة “التخابر” مع إسرائيل

أعلن رئيس هيأة القضاء العسكري في وزارة الداخلية، التابعة لحركة حماس في قطاع غزة، اليوم الاثنين، أن المحكمة العسكرية أصدرت أحكاما بالإعدام على ستة أشخاص، بينهم امرأة بتهمة “التخابر” مع إسرائيل.

وقال العميد ناصر سليمان، رئيس الهيأة في مؤتمر صحافي “أصدرت المحكمة العسكرية التابعة لهيأة القضاء العسكري في وزارة الداخلية والأمن الوطني، صباح اليوم، أحكاما قضائية متفاوتة بحق 14 متخابرا مع الاحتلال، تضمنت 6 أحكام بـالإعدام”.

وأضاف المتحدث نفسه أن من بين المحكومين “المتهمة (آمال، م،م) البالغة من العمر 55 سنة، من سكان الأراضي المحتلة عام 1948 (إسرائيل)”.

وتابع سليمان أن هؤلاء الأشخاص “قدموا معلومات عن رجال المقاومة… وأنفاقهم العسكرية، وأماكن رباطهم، وإطلاق الصواريخ”.

ومن جانبه قال إياد البزم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية في المؤتمر الصحافي، إن “هذه الأحكام رسالة واضحة إلى عملاء الاحتلال أن هذه هي نهايتهم”.