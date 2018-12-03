وفد مغربي يتجه إلى جنيف للمشاركة في “مائدة مستديرة” حول الصحراء والخارجية تكشف لائحة المسؤولين المشاركين

يستعد الوفد المغربي، التوجه إلى جنيف السويسرية، خلال الأسبوع الجاري، للمشاركة في المائدة المستديرة التي دعا إليه المبعوث الأممي هورست كوهلر، حول قضية الصحراء المغربية.

وقال بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، أصدرته اليوم الإثنين، إن الوفد المغربي سيتوجه للمشاركة في المائدة المستديرة يومي الأربعاء والخميس من الأسبوع الجاري.

وبعد تسريبات حول تشكيلة الوفد المغربي، أعلنت الخارجية اليوم الإثنين عن المكونات الرسمية للوفد المغربي لمائدة جنيف، موردة أن ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي سيرأس الفريق المغربي، بالإضافة إلى حضور عمر هلال الممثل الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة بنيويورك، وحمدي ولد الرشيد رئيس جهة العيون- الساقية الحمراء، كما سيضم الوفد ينجا الخطاط رئيس جهة الداخلة- وادي الذهب، وفاطمة العدلي الفاعلة الجمعوية وعضوة المجلس البلدي للسمارة.

يشار إلى أن المائدة المستديرة التي دعت إليها الأمم المتحدة، ينتظر أن تشارك فيها كل من الجزائر وموريتانيا بالإضافة إلى جبهة “البوليساريو”.

ويرى المسؤولون المغاربة، أن هذه المحطة الجديدة، تشكل “اختبارا” لحسن نية الأطراف المشاركة في المائدة، فيما سبق للخارجية المغربية أن طالبت بأن تكون هذه المائدة، بداية لمسلسل جديد في قضية الصحراء المغربية، وقطيعة من المرحلة الماضية من التعاطي مع القضية.