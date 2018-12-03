الليلة: هل ينهي مودريتش حقبة ميسي وكريستيانو؟

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يقام في وقت لاحق من مساء اليوم، الإثنين، حفل جائزة الكرة الذهبية الذي تنظمه مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، للإعلان عن اللاعب الأفضل في العالم عام 2018، وذلك وسط ترقب الملايين من عشاق الساحرة المستديرة.

ويعتبر النجم الكرواتي، لوكا مودريتش، من أبرز المرشحين لحصد الجائزة هذا العام نظرًا للإنجازات التي حققها عام 2018.

وقاد مودريتش، منتخب كرواتيا لنهائي مونديال روسيا هذا الصيف، واحتلال المركز الثاني، وأيضًا التتويج بدوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد للموسم الثالث على التوالي.

ويتواجد مجموعة من اللاعبين الفرنسيين ضمن قائمة المرشحين، أمثال كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)، أنطوان غريزمان (أتلتيكو مدريد) ورافاييل فاران (ريال مدريد).

وتُوج الإيطالي فابيو كانافارو، مدافع يوفنتوس وريال مدريد السابق، بالجائزة عام 2006، بعدما لعب دورًا بارزًا في تتويج منتخب بلاده بلقب كأس العالم، على حساب فرنسا.

ولم يستطع أي لاعب متوج بلقب المونديال، التتويج بالكرة الذهبية منذ 11 عامًا، وهو ما قد يتكرر هذا العام.

وفي عام 2010، نال الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم برشلونة الإسباني، الجائزة، رغم خروجه المخيب من الدور ربع النهائي للمونديال، بعد خسارة مذلة على يد ألمانيا (0-4).

ورغم تواجد الثنائي الإسباني أندريس إنييستا وتشافي هيرنانديز في القائمة النهائية، إلا أنهما لم ينجحا في منع ميسي من التتويج، رغم تتويجهما بلقب كأس العالم مع الماتادور.

وفي عام 2014، منح الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد، الفرصة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، للتتويج بالكرة الذهبية.

وكان رونالدو قد فشل مع منتخب البرتغال في عبور دور المجموعات بكأس العالم، الذي تُوج به منتخب ألمانيا في النهاية.

وتواجد مانويل نوير، حارس مرمى المانشافت، ضمن قائمة المرشحين لنيل الجائزة، لكنه حل ثالثًا، خلف رونالدو وميسي في التصويت.

وبحثت المجلة الفرنسية عن حل لتقدير نجوم منتخب الديوك، المتوج بلقب كأس العالم، باستحداث جائزة جديدة.

ورأت "فرانس فوتبول" اتجاه التصويت في جائزتي الاتحاد الأوروبي "أفضل لاعب في أوروبا" والفيفا "أفضل لاعب في العالم"، صوب مودريتش، لذلك قررت المجلة، استحداث جائزة أفضل لاعب شاب.

وتم استحداث هذه الجائزة، في ظل تألق الفرنسي كيليان مبابي، البالغ من العمر 19 عامًا، والأوفر حظًا لنيل الجائزة.