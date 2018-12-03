الوحيدي: أؤمن بكادر أبناء اللد لتحقيق البقاء في الممتازة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أشاد المدير المهني لفريق أبناء اللد، عدنان الوحيدي، بأداء لاعبيه في المباريات الأخيرة بعد الفوز على هبوعيل نتسيرت عيليت بنتيجة هدفين مقابل هدف للأخير.

ويحتل الفريق اللداوي المركز الرابع عشر بترتيب لائحة الدوري برصيد 9 نقاط.

وبهذا الصدد، قال المدرب عدنان الوحيدي في حديث لـ"عرب 48"، إننا "استغلينا فترة التوقف عن اللعب بالشكل المطلوب، وقد حضرنا إلى المباراة الأخيرة على أتم وجه حتى تمكنا من الفوز وحصد النقاط الثلاث".

وأضاف أن "اللاعبين قدموا أداء رجوليا في المباراة أمام هبوعيل نتسيرت عيليت، وقد وضعوا نصب أعينهم النقاط الثلاث وبفضل الله تمكنا من تحقيق ذلك رغم إدراكنا بصعوبة المباراة".

وتابع أنه "لدينا فريق قوي ولاعبين مجربين، وما يهمنا هو الاستمرارية في نفس الأداء من أجل مواصلة تحقيق الانتصارات وحصد النقاط".

وأكد أن "الفريق موجود في فترة أفضل من الفترة السابقة، وأنا أؤمن بالكادر الموجود سعيًا نحو تحقيق هدفنا بالبقاء في الدرجة الممتازة".

وأشار إلى أن "أنظارنا الآن تتجه نحو المباراة المقبلة أمام بيتار تل أبيب الرملة، وبدورنا سنستعد لها بالشكل المطلوب ولا بديل أمامنا سوى الفوز إن شاء الله".

وختم الوحيدي بالقول إننا "سنقوم خلال الفترة المقبلة بتعزيز الفريق بعدد من اللاعبين، ومن هنا أدعو الجماهير إلى الالتفاف من حول الفريق ودعمه خصوصًا في هذه الفترة".